Dell Technologies
Dell Technologies Softvérový inžinier Platy

Softvérový inžinier odmeňovanie in United States v Dell Technologies sa pohybuje od $114K za year pre L5 do $360K za year pre L11. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $155K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Dell Technologies. Posledná aktualizácia: 12/6/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Software Engineer I
L5(Začiatočnícka úroveň)
$114K
$110K
$990
$3.2K
Software Engineer II
L6
$135K
$129K
$2.3K
$4K
Senior Engineer
L7
$161K
$152K
$3.7K
$5.9K
Principal Engineer
L8
$193K
$178K
$3.7K
$10.4K
Zobraziť 3 Viac úrovní
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Dell Technologies podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.30% ročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.30% ročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.30% ročne)



Zahrnuté pozície

Pridať novú pozíciu

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Sieťový inžinier

Softvérový inžinier zabezpečovania kvality (QA)

Dátový inžinier

Produkčný softvérový inžinier

Systémový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Dell Technologies in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $386,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Dell Technologies pre pozíciu Softvérový inžinier in United States je $151,500.

