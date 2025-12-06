Produktový manažér odmeňovanie in United States v Dell Technologies sa pohybuje od $117K za year pre I7 do $645K za year pre E1. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $230K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Dell Technologies. Posledná aktualizácia: 12/6/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
I7
$117K
$111K
$522
$5.6K
I8
$176K
$163K
$1.4K
$11.7K
I9
$244K
$198K
$16.4K
$29.8K
I10
$317K
$226K
$35.9K
$55.3K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.3%
ROK 3
V spoločnosti Dell Technologies podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:
33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.30% ročne)
33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.30% ročne)
33.3% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.30% ročne)
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dell-technologies/salaries/product-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.