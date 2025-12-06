Marketingové operácie odmeňovanie in United States v Dell Technologies sa pohybuje od $124K za year pre L5 do $172K za year pre L9. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $170K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Dell Technologies. Posledná aktualizácia: 12/6/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L5
$124K
$121K
$0
$3.3K
L6
$131K
$118K
$0
$13K
L7
$127K
$118K
$0
$9.5K
L8
$146K
$133K
$1.1K
$11.9K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.3%
ROK 3
V spoločnosti Dell Technologies podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:
33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.30% ročne)
33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.30% ročne)
33.3% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.30% ročne)
