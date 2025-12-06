Adresár spoločností
Priemerné Manažér zariadení celkové odmeňovanie in Taiwan v Dell Technologies sa pohybuje od NT$14.41M do NT$20.92M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Dell Technologies. Posledná aktualizácia: 12/6/2025

Priemerná celková odmena

$534K - $620K
Taiwan
Bežný rozsah
Možný rozsah
$471K$534K$620K$683K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Dell Technologies podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.30% ročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.30% ročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.30% ročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažér zariadení v Dell Technologies in Taiwan predstavuje ročnú celkovú odmenu NT$20,917,606. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Dell Technologies pre pozíciu Manažér zariadení in Taiwan je NT$14,413,812.

