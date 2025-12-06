Priemerné Administratívny asistent celkové odmeňovanie in United States v Dell Technologies sa pohybuje od $33.2K do $47.2K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Dell Technologies. Posledná aktualizácia: 12/6/2025
Priemerná celková odmena
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.3%
ROK 3
V spoločnosti Dell Technologies podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:
33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.30% ročne)
33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.30% ročne)
33.3% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.30% ročne)
