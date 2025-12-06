Účtovník odmeňovanie in United States v Dell Technologies dosahuje $112K za year pre L7. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Dell Technologies. Posledná aktualizácia: 12/6/2025
Priemerná celková odmena
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
L7
$112K
$104K
$0
$8.3K
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.3%
ROK 3
V spoločnosti Dell Technologies podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:
33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.30% ročne)
33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.30% ročne)
33.3% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.30% ročne)
