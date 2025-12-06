Adresár spoločností
Dell Technologies
Účtovník odmeňovanie in United States v Dell Technologies dosahuje $112K za year pre L7. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Dell Technologies. Posledná aktualizácia: 12/6/2025

Priemerná celková odmena

$105K - $123K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$97.9K$105K$123K$136K
Bežný rozsah
Možný rozsah
Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
L7
$112K
$104K
$0
$8.3K
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
Harmonogram Vestingu

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Dell Technologies podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.30% ročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.30% ročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.30% ročne)



Zahrnuté pozície

Technický účtovník

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Účtovník v Dell Technologies in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $136,305. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Dell Technologies pre pozíciu Účtovník in United States je $97,860.

