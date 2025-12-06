Adresár spoločností
DeHaat
Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in India v DeHaat dosahuje ₹5.62M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky DeHaat. Posledná aktualizácia: 12/6/2025

Mediánový balík
company icon
DeHaat
Software Engineer 3
Gurgaon, HR, India
Celkom za rok
$63.9K
Úroveň
L4
Základný plat
$60.3K
Stock (/yr)
$3.6K
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
7 Roky
Aké sú kariérne úrovne v DeHaat?
Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v DeHaat in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹7,035,715. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v DeHaat pre pozíciu Softvérový inžinier in India je ₹4,940,104.

Ďalšie zdroje

