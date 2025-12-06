Adresár spoločností
Deerfield
Deerfield Dátový analytik Platy

Priemerné Dátový analytik celkové odmeňovanie in United States v Deerfield sa pohybuje od $56.1K do $78.5K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Deerfield. Posledná aktualizácia: 12/6/2025

Priemerná celková odmena

$60.7K - $70.6K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$56.1K$60.7K$70.6K$78.5K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Deerfield?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový analytik v Deerfield in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $78,540. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Deerfield pre pozíciu Dátový analytik in United States je $56,100.

Ďalšie zdroje

