Deepgram
Deepgram Platy

Platový rozsah Deepgram sa pohybuje od $139,300 v celkovej kompenzácii ročne pre Architekt riešení na spodnom konci do $172,480 pre Softvérový inžinier na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Deepgram. Naposledy aktualizované: 8/9/2025

$160K

Ľudské zdroje
$143K
Marketing
$155K
Produktový manažér
$166K

Softvérový inžinier
$172K
Architekt riešení
$139K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Deepgram je Softvérový inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $172,480. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Deepgram je $154,770.

Ďalšie zdroje