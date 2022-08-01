Adresár Spoločností
Datacom
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Datacom Platy

Platový rozsah Datacom sa pohybuje od $39,640 v celkovej kompenzácii ročne pre Analytik kybernetickej bezpečnosti na spodnom konci do $195,975 pre Architekt riešení na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Datacom. Naposledy aktualizované: 8/13/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Softvérový inžinier
Median $51K
Obchodný analytik
$99K
Zákaznícky servis
$50.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Informatik (IT)
$95.3K
Projektový manažér
$84.2K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$39.6K
Architekt riešení
$196K
Technický manažér programu
$159K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


FAQ

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Datacom ialah Architekt riešení at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $195,975. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Datacom ialah $89,777.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Datacom

Súvisiace spoločnosti

  • SoFi
  • Stripe
  • Microsoft
  • Spotify
  • Facebook
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje