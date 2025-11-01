Adresár spoločností
Databricks
Databricks Programový manažér Platy

Programový manažér odmeňovanie in United States v Databricks sa pohybuje od $171K za year pre L5 do $260K za year pre L6. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $255K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Databricks. Posledná aktualizácia: 11/1/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L3
Program Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Senior Program Manager
$171K
$156K
$15K
$0
L6
Staff Program Manager
$260K
$205K
$45K
$10K
Zobraziť 2 Viac úrovní
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Databricks podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Programový manažér v Databricks in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $631,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Databricks pre pozíciu Programový manažér in United States je $255,000.

