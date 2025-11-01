Produktový manažér odmeňovanie in United States v Databricks sa pohybuje od $212K za year pre L3 do $852K za year pre L7. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $382K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Databricks. Posledná aktualizácia: 11/1/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L3
$212K
$133K
$63.3K
$14.9K
L4
$221K
$190K
$20K
$10.5K
L5
$367K
$198K
$156K
$13.4K
L6
$638K
$220K
$384K
$34K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Databricks podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)