Databricks
Mediánový Zákaznícky servis kompenzačný balík in India v Databricks dosahuje ₹3.62M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Databricks. Posledná aktualizácia: 11/1/2025

Mediánový balík
company icon
Databricks
Senior Technical Solutions Engineer
Bengaluru, KA, India
Celkom za rok
₹3.62M
Úroveň
L5
Základný plat
₹3.62M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Roky v spoločnosti
2 Roky
Roky skúseností
11 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Databricks?
Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Databricks podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Zákaznícky servis v Databricks in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹3,618,448. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Databricks pre pozíciu Zákaznícky servis in India je ₹3,615,580.

