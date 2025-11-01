Adresár spoločností
Databricks
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Manažér obchodných operácií

  • Všetky platy Manažér obchodných operácií

Databricks Manažér obchodných operácií Platy

Manažér obchodných operácií odmeňovanie v Databricks dosahuje $235K za year pre L6. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Databricks. Posledná aktualizácia: 11/1/2025

Priemerná celková odmena

$196K - $237K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$181K$196K$237K$252K
Bežný rozsah
Možný rozsah
Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$235K
$149K
$64K
$22.5K
Zobraziť 2 Viac úrovní
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Databricks podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Manažér obchodných operácií ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažér obchodných operácií v Databricks predstavuje ročnú celkovú odmenu $252,300. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Databricks pre pozíciu Manažér obchodných operácií je $180,525.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Databricks

Súvisiace spoločnosti

  • Tableau Software
  • Two Sigma
  • Scale AI
  • Carta
  • Tanium
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje