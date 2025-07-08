Adresár spoločností
DASA
DASA Platy

Platy DASA sa pohybujú od $7,744 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Administratívny asistent na spodnej hranici až po $100,500 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov DASA. Posledná aktualizácia: 10/17/2025

Účtovník
$79.7K
Administratívny asistent
$7.7K
Dátový vedec
$34.3K

Information Technologist (IT)
$26.1K
Softvérový inžinier
$101K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v DASA predstavuje Softvérový inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $100,500. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v DASA je $34,334.

