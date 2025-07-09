Adresár spoločností
Danieli
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Danieli Platy

Platy Danieli sa pohybujú od $7,874 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $58,935 pre Elektrotechnický inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Danieli. Posledná aktualizácia: 9/8/2025

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Elektrotechnický inžinier
$58.9K
Strojný inžinier
$10.2K
Softvérový inžinier
$7.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Danieli predstavuje Elektrotechnický inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $58,935. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Danieli je $10,200.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Danieli

Súvisiace spoločnosti

  • Spotify
  • Square
  • Amazon
  • Snap
  • Dropbox
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje