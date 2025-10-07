Adresár spoločností
D2L
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Softvérový inžinier zabezpečenia kvality (QA)

D2L Softvérový inžinier zabezpečenia kvality (QA) Platy

Mediánový Softvérový inžinier zabezpečenia kvality (QA) kompenzačný balík in Canada v D2L dosahuje CA$102K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky D2L. Posledná aktualizácia: 10/7/2025

Mediánový balík
company icon
D2L
Test Developer
Kitchener, ON, Canada
Celkom za rok
CA$102K
Úroveň
L3
Základný plat
CA$102K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Roky v spoločnosti
5 Roky
Roky skúseností
10 Roky
Aké sú kariérne úrovne v D2L?

CA$225K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície

Prispieť

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Softvérový inžinier ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier zabezpečenia kvality (QA) v D2L in Canada predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$145,664. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v D2L pre pozíciu Softvérový inžinier zabezpečenia kvality (QA) in Canada je CA$101,554.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre D2L

Súvisiace spoločnosti

  • DataCamp
  • BenchPrep
  • Cambium Learning Group
  • Visier
  • Edmentum
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje