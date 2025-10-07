Full-Stack softvérový inžinier odmeňovanie in Waterloo Region v D2L sa pohybuje od CA$94.7K za year pre L2 do CA$143K za year pre L4. Mediánový yearný kompenzačný balík in Waterloo Region dosahuje CA$104K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky D2L. Posledná aktualizácia: 10/7/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
L1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L2
CA$94.7K
CA$91.1K
CA$1K
CA$2.6K
L3
CA$102K
CA$95.2K
CA$3.4K
CA$3K
L4
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
Nenašli sa žiadne platy
