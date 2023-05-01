Adresár spoločností
Cyclica
Cyclica Platy

Platy Cyclica sa pohybujú od $75,282 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $85,315 pre Information Technologist (IT) na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Cyclica. Posledná aktualizácia: 10/19/2025

Dátový vedec
$80.7K
Information Technologist (IT)
$85.3K
Softvérový inžinier
$75.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Cyclica predstavuje Information Technologist (IT) at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $85,315. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Cyclica je $80,675.

Ďalšie zdroje