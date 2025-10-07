Adresár spoločností
CyberArk
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • DevOps inžinier

CyberArk DevOps inžinier Platy

Mediánový DevOps inžinier kompenzačný balík in Israel v CyberArk dosahuje ₪203K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky CyberArk. Posledná aktualizácia: 10/7/2025

Mediánový balík
company icon
CyberArk
DevOps Engineer
Petach Tikva, HM, Israel
Celkom za rok
₪203K
Úroveň
L4
Základný plat
₪128K
Stock (/yr)
₪66.5K
Bonus
₪9.3K
Roky v spoločnosti
3 Roky
Roky skúseností
10 Roky
Aké sú kariérne úrovne v CyberArk?

₪160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti CyberArk podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)



Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Softvérový inžinier ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu DevOps inžinier v CyberArk in Israel predstavuje ročnú celkovú odmenu ₪431,991. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v CyberArk pre pozíciu DevOps inžinier in Israel je ₪174,715.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre CyberArk

Súvisiace spoločnosti

  • Visa
  • Autodesk
  • NetApp
  • Akamai
  • Citrix
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje