CyberArk
CyberArk Backend softvérový inžinier Platy v India

Mediánový Backend softvérový inžinier kompenzačný balík in India v CyberArk dosahuje ₹2.67M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky CyberArk. Posledná aktualizácia: 10/7/2025

Mediánový balík
company icon
CyberArk
Software Engineer
Hyderabad, TS, India
Celkom za rok
₹2.67M
Úroveň
Senior Software Engineer
Základný plat
₹2.67M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Roky v spoločnosti
2 Roky
Roky skúseností
6 Roky
Aké sú kariérne úrovne v CyberArk?

₹13.98M

Najnovšie odoslané platy
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti CyberArk podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Backend softvérový inžinier v CyberArk in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹6,071,925. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v CyberArk pre pozíciu Backend softvérový inžinier in India je ₹2,960,608.

Ďalšie zdroje