Cybage Software
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Full-Stack softvérový inžinier

Cybage Software Full-Stack softvérový inžinier Platy

Mediánový Full-Stack softvérový inžinier kompenzačný balík in India v Cybage Software dosahuje ₹1.36M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Cybage Software. Posledná aktualizácia: 10/7/2025

Mediánový balík
company icon
Cybage Software
Software Engineer
Gandhinagar, GJ, India
Celkom za rok
₹1.36M
Úroveň
L2
Základný plat
₹1.36M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Roky v spoločnosti
8 Roky
Roky skúseností
8 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Cybage Software?

₹13.98M

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Full-Stack softvérový inžinier v Cybage Software in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹1,527,335. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Cybage Software pre pozíciu Full-Stack softvérový inžinier in India je ₹641,728.

Ďalšie zdroje