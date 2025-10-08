Full-Stack softvérový inžinier odmeňovanie in New York City Area v CVS Health sa pohybuje od $122K za year pre L1 do $138K za year pre L3. Mediánový yearný kompenzačný balík in New York City Area dosahuje $140K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky CVS Health. Posledná aktualizácia: 10/8/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
L1
$122K
$118K
$83
$4.3K
L2
$109K
$98.3K
$0
$10.7K
L3
$138K
$100K
$0
$38.3K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
