Backend softvérový inžinier odmeňovanie in United States v CVS Health sa pohybuje od $112K za year pre L1 do $197K za year pre L5. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $121K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky CVS Health. Posledná aktualizácia: 10/8/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
L1
$112K
$107K
$0
$5.4K
L2
$122K
$113K
$48
$8.5K
L3
$140K
$129K
$0
$11K
L4
$160K
$147K
$3.8K
$9.4K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
