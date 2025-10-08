Health Informatics odmeňovanie in New York City Area v CVS Health sa pohybuje od $141K za year pre Data Scientist do $282K za year pre Lead Director. Mediánový yearný kompenzačný balík in New York City Area dosahuje $165K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky CVS Health. Posledná aktualizácia: 10/8/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
Data Scientist
$141K
$130K
$0
$11.3K
Senior Data Scientist I
$181K
$169K
$0
$11.8K
Senior Data Scientist II
$165K
$158K
$0
$7.5K
Lead Data Scientist
$210K
$186K
$4.4K
$18.8K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
