Full-Stack softvérový inžinier odmeňovanie in Northern Virginia Washington DC v Cvent sa pohybuje od $106K za year pre Software Engineer I do $157K za year pre Lead Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in Northern Virginia Washington DC dosahuje $108K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Cvent. Posledná aktualizácia: 10/7/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
Software Engineer I
$106K
$101K
$0
$5.4K
Software Engineer II
$121K
$113K
$0
$7.8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$157K
$150K
$0
$7.3K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
