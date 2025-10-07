Adresár spoločností
Cvent Full-Stack softvérový inžinier Platy v India

Full-Stack softvérový inžinier odmeňovanie in India v Cvent sa pohybuje od ₹1.97M za year pre Software Engineer II do ₹3.28M za year pre Senior Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in India dosahuje ₹2.83M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Cvent. Posledná aktualizácia: 10/7/2025

Priemer Úroveň
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
Software Engineer I
(Začiatočnícka úroveň)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.97M
₹1.75M
₹70.4K
₹146K
Senior Software Engineer
₹3.28M
₹2.79M
₹0
₹490K
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Zobraziť 1 Viac úrovní
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne

Prispieť
Aké sú kariérne úrovne v Cvent?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Full-Stack softvérový inžinier v Cvent in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹5,887,417. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Cvent pre pozíciu Full-Stack softvérový inžinier in India je ₹2,114,682.

