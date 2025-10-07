Full-Stack softvérový inžinier odmeňovanie in United States v Cvent sa pohybuje od $105K za year pre Software Engineer I do $163K za year pre Lead Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $114K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Cvent. Posledná aktualizácia: 10/7/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
Software Engineer I
$105K
$101K
$0
$4.5K
Software Engineer II
$117K
$110K
$0
$6.2K
Senior Software Engineer
$155K
$144K
$0
$11K
Lead Software Engineer
$163K
$153K
$0
$10.3K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
