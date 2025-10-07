Backend softvérový inžinier odmeňovanie in United States v Cvent sa pohybuje od $108K za year pre Software Engineer I do $147K za year pre Lead Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $111K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Cvent. Posledná aktualizácia: 10/7/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
Software Engineer I
$108K
$103K
$0
$4.3K
Software Engineer II
$121K
$113K
$0
$8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$147K
$131K
$2K
$14K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
