Cvent
  • Platy
  • Produktový dizajnér

  • UX dizajnér

Cvent UX dizajnér Platy

Mediánový UX dizajnér kompenzačný balík in United States v Cvent dosahuje $110K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Cvent. Posledná aktualizácia: 10/7/2025

Mediánový balík
company icon
Cvent
Product Designer
West McLean, VA
Celkom za rok
$110K
Úroveň
L2
Základný plat
$101K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$9K
Roky v spoločnosti
2 Roky
Roky skúseností
2 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Cvent?

$160K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu UX dizajnér v Cvent in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $183,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Cvent pre pozíciu UX dizajnér in United States je $110,000.

