Cushman & Wakefield Platy

Platový rozsah Cushman & Wakefield sa pohybuje od $16,850 v celkovej kompenzácii ročne pre Rozvoj obchodu na spodnom konci do $278,600 pre Predaj na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Cushman & Wakefield. Naposledy aktualizované: 8/24/2025

$160K

Účtovník
Median $60K
Finančný analytik
Median $87.2K
Projektový manažér
Median $80K

Obchodný analytik
$27.5K
Rozvoj obchodu
$16.8K
Dátový analytik
$75.2K
Dátový vedec
$118K
Právne oddelenie
$239K
Marketing
$92K
MEP inžinier
$128K
Správca nehnuteľností
$122K
Predaj
$279K
Softvérový inžinier
$186K
Technický manažér programu
$143K
Najvyššie platená pozícia nahlásená v Cushman & Wakefield je Predaj at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $278,600. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Cushman & Wakefield je $104,819.

