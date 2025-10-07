Výskumný vedec odmeňovanie in United States v Cruise sa pohybuje od $339K za year pre L4 do $678K za year pre L6. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $468K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Cruise. Posledná aktualizácia: 10/7/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$339K
$196K
$107K
$36.1K
L5
$460K
$216K
$223K
$21.9K
L6
$678K
$259K
$371K
$47.4K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Cruise podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)
Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.