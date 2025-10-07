Softvérový inžinier zabezpečenia kvality (QA) odmeňovanie in San Francisco Bay Area v Cruise sa pohybuje od $188K za year pre L3 do $459K za year pre L6. Mediánový yearný kompenzačný balík in San Francisco Bay Area dosahuje $218K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Cruise. Posledná aktualizácia: 10/7/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
L3
$188K
$139K
$35K
$13.9K
L4
$273K
$173K
$70.6K
$29.4K
L5
$340K
$203K
$138K
$0
L6
$459K
$228K
$164K
$67.5K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Cruise podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)
Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.