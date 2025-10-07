Adresár spoločností
Cruise
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Hardvérový inžinier

  • Embedded Hardware Engineer

  • United States

Cruise Embedded Hardware Engineer Platy v United States

Embedded Hardware Engineer odmeňovanie in United States v Cruise sa pohybuje od $215K za year pre L3 do $964K za year pre L7. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $500K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Cruise. Posledná aktualizácia: 10/7/2025

Priemer Úroveň
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
L3
Hardware Engineer
$215K
$158K
$27K
$30.5K
L4
Senior Hardware Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Senior Hardware Engineer II
$414K
$242K
$123K
$49.6K
L6
Staff Hardware Engineer
$481K
$246K
$187K
$48.5K
Zobraziť 2 Viac úrovní
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Cruise podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)

Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.



Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Hardvérový inžinier ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Embedded Hardware Engineer v Cruise in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $963,800. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Cruise pre pozíciu Embedded Hardware Engineer in United States je $407,800.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Cruise

Súvisiace spoločnosti

  • Instacart
  • CloudKitchens
  • Seesaw
  • Gemini
  • Patreon
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje