Adresár spoločností
Critical Mass
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Critical Mass Platy

Platy Critical Mass sa pohybujú od $20,895 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Dátový vedec na spodnej hranici až po $167,160 pre Nábor zamestnancov na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Critical Mass. Posledná aktualizácia: 9/3/2025

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Softvérový inžinier
Median $50.8K
Marketing
Median $68K
Produktový dizajnér
Median $69.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Obchodný analytik
$44.1K
Manažér dátovej vedy
$162K
Dátový vedec
$20.9K
Nábor zamestnancov
$167K
Manažér softvérového inžinierstva
$87.4K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Critical Mass predstavuje Nábor zamestnancov at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $167,160. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Critical Mass je $68,717.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Critical Mass

Súvisiace spoločnosti

  • Indellient
  • KPMG
  • Hawke Media
  • Revenue Analytics
  • Benevity
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje