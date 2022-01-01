Adresár spoločností
Criteo
Criteo Platy

Platy Criteo sa pohybujú od $44,704 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Projektový manažér na spodnej hranici až po $686,000 pre Obchodný rozvoj na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Criteo. Posledná aktualizácia: 9/3/2025

$160K

Softvérový inžinier
L2 $65.7K
L3 $83.1K
L4 $109K
L5 $157K

Inžinier strojového učenia

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Inžinier spoľahlivosti stránok

Výskumný vedec

AI výskumník

Dátový vedec
L2 $71.2K
L3 $73.2K
Produktový manažér
Median $92.8K

Predaj
Median $139K
Obchodný rozvoj
$686K
Zákaznícky servis
$57.6K
Úspech zákazníka
$76.4K
Dátový analytik
$56.2K
Ľudské zdroje
$203K
Informačný technológ (IT)
$96.2K
Manažérsky konzultant
$92.5K
Marketing
$182K
Manažér programov
$170K
Projektový manažér
$44.7K
Manažér softvérového inžinierstva
$159K
Architekt riešení
$110K
Technical Account Manager
$76.6K
Manažér technických programov
$116K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Criteo predstavuje Obchodný rozvoj at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $686,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Criteo je $94,505.

Ďalšie zdroje