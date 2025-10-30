Adresár spoločností
CRISIL
  • Platy
  • Finančný analytik

  • Všetky platy Finančný analytik

CRISIL Finančný analytik Platy

Mediánový Finančný analytik kompenzačný balík in India v CRISIL dosahuje ₹1.09M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky CRISIL. Posledná aktualizácia: 10/30/2025

Mediánový balík
company icon
CRISIL
Research Analyst
Bombay, MH, India
Celkom za rok
₹1.09M
Úroveň
L01
Základný plat
₹990K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹99K
Roky v spoločnosti
2 Roky
Roky skúseností
5 Roky
Aké sú kariérne úrovne v CRISIL?
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Prispieť

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Finančný analytik v CRISIL in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹7,800,538. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v CRISIL pre pozíciu Finančný analytik in India je ₹1,089,361.

