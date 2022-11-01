Adresár Spoločností
CRISIL
CRISIL Platy

Platový rozsah CRISIL sa pohybuje od $6,121 v celkovej kompenzácii ročne pre Rozvoj obchodu na spodnom konci do $48,765 pre Analytik kybernetickej bezpečnosti na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov CRISIL. Naposledy aktualizované: 8/24/2025

Finančný analytik
Median $12.6K
Obchodný analytik
$12.7K
Rozvoj obchodu
$6.1K

Investičný bankár
$20.3K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$48.8K
Architekt riešení
$48.6K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v CRISIL je Analytik kybernetickej bezpečnosti at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $48,765. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v CRISIL je $16,462.

Ďalšie zdroje