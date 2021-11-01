Adresár Spoločností
CrimsonLogic
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

CrimsonLogic Platy

Platový rozsah CrimsonLogic sa pohybuje od $57,900 v celkovej kompenzácii ročne pre Dátový analytik na spodnom konci do $77,723 pre Produktový manažér na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov CrimsonLogic. Naposledy aktualizované: 8/21/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Softvérový inžinier
Median $62.8K

Full-stack softvérový inžinier

Dátový analytik
$57.9K
Produktový manažér
$77.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


FAQ

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di CrimsonLogic ialah Produktový manažér at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $77,723. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di CrimsonLogic ialah $62,819.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre CrimsonLogic

Súvisiace spoločnosti

  • Pythian
  • Charter
  • Presidio
  • Emtec
  • Avanade
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje