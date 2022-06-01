Adresár spoločností
Cricut
Cricut Platy

Platy Cricut sa pohybujú od $109,450 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Dátový analytik na spodnej hranici až po $266,325 pre Manažér dátovej vedy na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Cricut. Posledná aktualizácia: 9/3/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $150K
Dátový analytik
$109K
Manažér dátovej vedy
$266K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

55 23
Dátový vedec
$118K
Marketing
$115K
Produktový dizajnér
$141K
Produktový manažér
$190K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Cricut predstavuje Manažér dátovej vedy at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $266,325. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Cricut je $141,290.

