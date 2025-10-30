Adresár spoločností
Cresta Recruiter Platy

Mediánový Recruiter kompenzačný balík in Canada v Cresta dosahuje CA$396K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Cresta. Posledná aktualizácia: 10/30/2025

Mediánový balík
company icon
Cresta
Recruiter
Toronto, ON, Canada
Celkom za rok
CA$396K
Úroveň
L3
Základný plat
CA$146K
Stock (/yr)
CA$250K
Bonus
CA$0
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
10 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Cresta?
Najnovšie odoslané platy
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Cresta podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Recruiter v Cresta in Canada predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$406,298. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Cresta pre pozíciu Recruiter in Canada je CA$395,824.

Ďalšie zdroje