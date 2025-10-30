Adresár spoločností
Cresta
Cresta Prompt inžinier Platy

Priemerné Prompt inžinier celkové odmeňovanie in United States v Cresta sa pohybuje od $59.5K do $84.9K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Cresta. Posledná aktualizácia: 10/30/2025

Priemerná celková odmena

$68.2K - $79.9K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$59.5K$68.2K$79.9K$84.9K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Cresta podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Prompt inžinier v Cresta in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $84,942. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Cresta pre pozíciu Prompt inžinier in United States je $59,532.

