Credit Agricole Platy

Platy Credit Agricole sa pohybujú od $30,815 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Predaj na spodnej hranici až po $191,100 pre Investičný bankár na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Credit Agricole. Posledná aktualizácia: 9/12/2025

$160K

Dátový vedec
Median $70.1K
Softvérový inžinier
Median $44.9K
Obchodný analytik
$45.5K

Obchodný rozvoj
$40.4K
Ľudské zdroje
$35.7K
Informačný technológ (IT)
$180K
Investičný bankár
$191K
Právne
$79.5K
Produktový manažér
$127K
Projektový manažér
$62.5K
Predaj
$30.8K
Architekt riešení
$47.2K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Credit Agricole predstavuje Investičný bankár at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $191,100. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Credit Agricole je $54,842.

