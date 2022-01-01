Adresár spoločností
CoStar Group
CoStar Group Platy

Platy CoStar Group sa pohybujú od $60,000 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Zákaznícky servis na spodnej hranici až po $241,200 pre Manažér technických programov na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov CoStar Group. Posledná aktualizácia: 10/13/2025

$160K

Softvérový inžinier
Associate Software Engineer $116K
Software Engineer I $123K
Software Engineer II $132K
Senior Software Engineer $160K
Lead Software Engineer $186K

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Sieťový inžinier

DevOps inžinier

Dátový vedec
Median $129K
Cybersecurity Analyst
Median $170K

Produktový dizajnér
Median $105K

UX dizajnér

Produktový manažér
Median $130K
Zákaznícky servis
Median $60K
Marketing
Median $82K
Obchodný analytik
$197K
Obchodný rozvoj
$134K
Dátový analytik
$144K
Finančný analytik
Median $132K
Information Technologist (IT)
$78.4K
Marketingové operácie
$61.6K
Predaj
$149K
Manažér softvérového inžinierstva
Median $230K
Manažér technických programov
$241K
Rizikový kapitalista
$114K
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti CoStar Group podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v CoStar Group predstavuje Manažér technických programov at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $241,200. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v CoStar Group je $132,000.

