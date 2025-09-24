Adresár spoločností
CosmoLex
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

CosmoLex Softvérový inžinier Platy

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in United States v CosmoLex dosahuje $166K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky CosmoLex. Posledná aktualizácia: 9/24/2025

Mediánový balík
company icon
CosmoLex
Technical Lead
Raleigh-Durham
Celkom za rok
$166K
Úroveň
-
Základný plat
$150K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$16K
Roky v spoločnosti
4 Roky
Roky skúseností
14 Roky
Aké sú kariérne úrovne v CosmoLex?

$160K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Platy stážistov

Často kladené otázky

The highest paying salary package reported for a Softvérový inžinier at CosmoLex in United States sits at a yearly total compensation of $175,024. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CosmoLex for the Softvérový inžinier role in United States is $165,909.

Ďalšie zdroje