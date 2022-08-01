Adresár spoločností
Convr
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
Hlavné poznatky
  • Prispejte niečím jedinečným o spoločnosti Convr, čo môže byť užitočné pre ostatných (napr. tipy k pohovoru, výber tímov, jedinečná kultúra atď).
    • O spoločnosti

    Convr is the leading Artificial Intelligence (AI) company that is digitally transforming commercial P&C underwriting. Convr’s d3 Underwriting™ solution uses data discovery and decision science to empower commercial carriers to achieve underwriting and operational excellence through digitizes submission paperwork, such as ACORD applications and loss runs reducing manual data entry, provides insights on risks from thousands of data sources, uses machine learning to respond to underwriting questions saving significant underwriter time while improving accuracy and enables risk selection and prioritization providing a better underwriting experience and proven ROI.

    http://www.convr.com
    Webstránka
    2016
    Rok založenia
    60
    Počet zamestnancov
    $10M-$50M
    Odhadované príjmy
    Sídlo

    Získajte overené platy do vašej schránky

    Prihláste sa na odber overených ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

    Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

    Odporúčané pozície

      Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Convr

    Súvisiace spoločnosti

    • Spotify
    • Uber
    • Coinbase
    • SoFi
    • Dropbox
    • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

    Ďalšie zdroje