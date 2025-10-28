Adresár spoločností
Continental
Continental Produktový manažér Platy

Mediánový Produktový manažér kompenzačný balík in Germany v Continental dosahuje €78.1K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Continental. Posledná aktualizácia: 10/28/2025

Mediánový balík
company icon
Continental
Product Manager
Hannover, NI, Germany
Celkom za rok
€78.1K
Úroveň
E13
Základný plat
€76.8K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€1.3K
Roky v spoločnosti
5 Roky
Roky skúseností
8 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Continental?
Najnovšie odoslané platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový manažér v Continental in Germany predstavuje ročnú celkovú odmenu €104,214. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Continental pre pozíciu Produktový manažér in Germany je €76,777.

