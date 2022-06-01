Adresár Spoločností
Community Brands
Community Brands Platy

Platový rozsah Community Brands sa pohybuje od $24,964 v celkovej kompenzácii ročne pre Softvérový inžinier na spodnom konci do $206,960 pre Produktový manažér na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Community Brands. Naposledy aktualizované: 8/25/2025

$160K

Produktový manažér
$207K
Predaj
$60.3K
Softvérový inžinier
$25K

Architekt riešení
$60.2K
FAQ

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في Community Brands هو Produktový manažér at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $206,960. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في Community Brands هو $60,231.

