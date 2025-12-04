Adresár spoločností
Common Sense Media
Priemerné Produktový dizajnér celkové odmeňovanie in United States v Common Sense Media sa pohybuje od $89.1K do $130K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Common Sense Media. Posledná aktualizácia: 12/4/2025

Priemerná celková odmena

$102K - $117K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$89.1K$102K$117K$130K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Common Sense Media?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový dizajnér v Common Sense Media in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $129,800. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Common Sense Media pre pozíciu Produktový dizajnér in United States je $89,100.

Ďalšie zdroje

