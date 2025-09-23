Adresár spoločností
Comcast
Comcast Technický pisateľ Platy

Priemerné Technický pisateľ celkové odmeňovanie in United States v Comcast sa pohybuje od $63K do $87.8K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Comcast. Posledná aktualizácia: 9/23/2025

Priemerná celková odmena

$67.5K - $79.5K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$63K$67.5K$79.5K$87.8K
Bežný rozsah
Možný rozsah

$160K

Harmonogram Vestingu

15%

ROK 1

15%

ROK 2

15%

ROK 3

15%

ROK 4

40%

ROK 5

Typ Akcií
RSU + Options

V spoločnosti Comcast podliehajú RSU + Options 5-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 15% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (15.00% ročne)

  • 15% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (15.00% ročne)

  • 15% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (15.00% ročne)

  • 15% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (15.00% ročne)

  • 40% nadobúda právoplatnosť v 5th-ROK (40.00% ročne)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU + Options

V spoločnosti Comcast podliehajú RSU + Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Technický pisateľ v Comcast in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $87,750. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Comcast pre pozíciu Technický pisateľ in United States je $63,000.

Ďalšie zdroje